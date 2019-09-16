2019-09-16T08:38:30+03:00
Происшествия

Выбежал на светофоре: в Тюмени попутчик обворовал клиента такси

По факту грабежа возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменец ограбил пассажира такси.Тюменец ограбил пассажира такси.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени мужчина, являясь клиентом такси, ограбил другого пассажира. Поездку завершать он не был намерен и выбежал из автомобиля прямо на светофоре.

– В день преступления подозреваемый в качестве пассажира ехал в такси. С его согласия водитель взял еще одного клиента, который следовал в ту же сторону. Во время поездки между пассажирами произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин выхватил смартфон из руки оппонента и две тысячи рублей из кармана. После этого злоумышленник покинул машину при первой же остановке транспортного средства на ближайшем светофоре, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В ведомстве также добавили, что водитель такси вместе с потерпевшим незамедлительно позвонили в полицию. Подозреваемый был задержан по горячим следам, потратить деньги и сбыть телефон он не успел. Украденное возвращено законному владельцу, а в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Криминальная поездка на такси может стоить мужчине пяти лет, проведенных в заключении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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