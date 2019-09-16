Тюменцы два часа простояли в пробке из-за пьяного водителя, попавшего в ДТП

СЕГОДНЯ 08:13 2019-09-16T08:13:22+03:00

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Тюменцы были вынуждены стоять в огромной пробке на объездной дороге порядка двух часов. Причиной этому стала авария, которую устроил пьяный водитель в районе улицы Закалужской.

Мужчина въехал в ограждение на месте дорожных работ так, что автомобиль после удара опрокинулся на бок, тем самым перекрыв полторы полосы из двух работающих. Горожанам приходилось объезжать место дорожно-транспортного происшествия, втискиваясь между бетонными отбойниками и опрокинутым автомобилем.

– Водитель не пострадал, у него присутствуют признаки опьянения, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области, передает городской информационный портал «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU