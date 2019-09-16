Дома ждут два брата: и Ишимском перинатальном центре родился тысячный ребенок

СЕГОДНЯ 07:01 2019-09-16T07:01:14+03:00

София третий ребенок в семье, но девочка первая.: дома ее ждут два брата

Изменить размер текста: A A

В перинатальном центре областной больницы №4 Ишима состоялось чествование многодетной мамы Виктории Вагановой. На днях у жительницы Голышманово родилась дочка София Станиславовна. Девочка стала тысячным малышом, который появился на свет в этом году в стенах этого роддома.

– Дочка у нас была запланирована, мы всегда хотели троих детей. Родилась она в красивую дату – 09.09.2019. Думаю, что это счастливые цифры. Да еще и юбилейная она оказалась – тысячная, – рассказывает счастливая мама.

Женщину поздравили главный врач ОБ №4 Вячеслав Афанасьев и заведующая Перинатальным центром Лариса Васильева. Они вручили семье цветы, подарки, пожелали счастья, здоровья и семейного благополучия.

По информации пресс-секретаря больницы Жанны Стрижак, в прошлом году в медицинском учреждении появилось на свет 1644 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU