2019-09-16T07:01:14+03:00
Здоровье

Дома ждут два брата: и Ишимском перинатальном центре родился тысячный ребенок

София третий ребенок в семье, но девочка первая.: дома ее ждут два брата
Вадим Бегун
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В Ишимском роддоме на свет появился тысячный ребенок. Фото - Жанна Стрижак.В Ишимском роддоме на свет появился тысячный ребенок. Фото - Жанна Стрижак.
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В перинатальном центре областной больницы №4 Ишима состоялось чествование многодетной мамы Виктории Вагановой. На днях у жительницы Голышманово родилась дочка София Станиславовна. Девочка стала тысячным малышом, который появился на свет в этом году в стенах этого роддома.

– Дочка у нас была запланирована, мы всегда хотели троих детей. Родилась она в красивую дату – 09.09.2019. Думаю, что это счастливые цифры. Да еще и юбилейная она оказалась – тысячная, – рассказывает счастливая мама.

Женщину поздравили главный врач ОБ №4 Вячеслав Афанасьев и заведующая Перинатальным центром Лариса Васильева. Они вручили семье цветы, подарки, пожелали счастья, здоровья и семейного благополучия.

По информации пресс-секретаря больницы Жанны Стрижак, в прошлом году в медицинском учреждении появилось на свет 1644 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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