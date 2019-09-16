Тюменцу грозит два года тюрьмы за кражу 350 рублей
В Тюменской области мужчина ограбил пенсионера, похитив у него 350 рублей. Рецидивисту грозят два года заключения.
В дежурную часть отделения полиции села Бердюжье поступило сообщение от 70-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что стал жертвой кражи. Стражи правопорядка по подозрению в совершении преступления задержали 38-летнего ранее судимого жителя Бердюжского района.
– Минувшим летом подозреваемый был привлечен к административной ответственности за мелкое хищение. Злоумышленник пояснил, что похищенные им 350 рублей понадобились ему для приобретения алкоголя. Дознавателем возбуждено уголовное дело, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области, добавив, что санкция статьи, по которой будут судить мужчину, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до года.
ИСТОЧНИК KP.RU