2019-09-16T06:20:30+03:00
Происшествия

Тюменцу грозит два года тюрьмы за кражу 350 рублей

Полицейские возбудили уголовное дело за мелкое хищение
Вадим Бегун
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Тюменец может сесть в тюрьму на два года за мелкое хищение.Тюменец может сесть в тюрьму на два года за мелкое хищение.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюменской области мужчина ограбил пенсионера, похитив у него 350 рублей. Рецидивисту грозят два года заключения.

В дежурную часть отделения полиции села Бердюжье поступило сообщение от 70-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что стал жертвой кражи. Стражи правопорядка по подозрению в совершении преступления задержали 38-летнего ранее судимого жителя Бердюжского района.

– Минувшим летом подозреваемый был привлечен к административной ответственности за мелкое хищение. Злоумышленник пояснил, что похищенные им 350 рублей понадобились ему для приобретения алкоголя. Дознавателем возбуждено уголовное дело, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области, добавив, что санкция статьи, по которой будут судить мужчину, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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