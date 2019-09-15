2019-09-15T17:57:25+03:00
Экономика

На тюменской птицефабрике задумались об экспорте в Саудовскую Аравию

В этой стране большой показатель потребления мяса птицы на душу населения
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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На тюменской птицефабрике задумались об экспорте в Саудовскую АравиюНа тюменской птицефабрике задумались об экспорте в Саудовскую АравиюФото: pixabay.com
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У тюменской птицефабрики «ПРОДО Тюменский бройлер» появился шанс поставок продукции на Ближний Восток. Недавно министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и другие члены делегации побывали в Эр-Рияд (Саудовская Аравия), где обсудили возможность увеличения числа птицеводческих предприятий, которые будут поставлять продукцию в эту страну.

Как отметила директор птицефабрики «ПРОДО Тюменский бройлер» Оксана Величко, в Саудовской Аравии один из самых больших в мире показателей потребления мяса птицы на душу населения. Несмотря на мощные сельскохозяйственные производства, из-за жаркого климата по себестоимости продукция выходит дорогой.

- Поэтому импорт мяса птицы - важная составляющая экономики. Кроме экспорта продукции тюменским птицефабрикам есть, что предложить потребителям на Ближнем Востоке, - отметила она.

В числе продуктов, которые может предложить Тюменская область Саудовской Аравии, - органические удобрения. Учитывая проблемы с почвой в странах Персидского залива, сухие смеси на основе птичьего помёта могли бы стать хорошей позицией для экспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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