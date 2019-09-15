В Тюменской области сократилось число безработных

СЕГОДНЯ 09:44 2019-09-15T09:44:04+03:00

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Тюменская область заняла шестую позицию с результатом 69,5 баллов на рынке труда, по результатам исследования на основании данных Росстата. В расчёт взяли такие показатели, как снижение безработицы, рост зарплат, сокращение времени поиска работы и снижение коэффициента напряжённости на рынке труда.

По словам руководителя направления по подбору персонала кадрового агентства «Аналитик центр» Александры Подрезовой, за последние полгода в регионе ощущается подъём на рынке труда, а за год тюменский рынок труда подтянулся на 1,5 балла.

– Увеличилось число обращений со стороны работодателей. Это говорит о том, что штатных единиц в компаниях стало больше. Одни расширяют штат, другие формируют подразделения. Как результат – требуются дополнительные сотрудники, - цитирует Александру издание «Тюменская область сегодня».

Наибольшая активность на рынке труда наблюдается в сентябре-октябре, ведь после летних каникул работодатели активно заполняют имеющиеся в компаниях вакансии.

Так, в июне 2019 численность рабочей силы составила 728,9 тысяч человек, что на 2 тысячи больше, чем в декабре 2018 года. Из них работает 697,8 тысяч человек (95%), что на 2,4 тысячи человек больше, чем в декабре 2018. Число безработных сократилось с 31,4 тысяч человек до 31,2 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU