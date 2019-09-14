Тюменские медики спасли малыша и его маму, которая внезапно начала рожать в гостях
В Тюмени фельдшеры скорой помощи спасли новорожденного и его маму. У женщины внезапно начались схватки, когда она находилась в гостях у своих родителей.
– Роды на восьмом месяце беременности стали полной неожиданностью и родные вызвали скорую уже после того, как ребенок фактически появился на свет. Машина скорой помощи со спецсигналами прибыла на вызов через 9 минут. Врач Евгения Заидова и фельдшер Данил Иванов перевязали уже перерезанную пуповину, чтобы избежать кровотечения, – рассказала пресс-секретарь Станции скорой медицинской помощи Ирина Бердюгина.
Она отметила, что появившийся на свет мальчик весом три килограмма стал вторым ребенком в семье. Сейчас врачи перинатального центра готовят маленького пациента к выписке, скоро он с мамой окажется дома.
ИСТОЧНИК KP.RU