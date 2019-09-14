Как не заболеть в сезон простуд: советы тюменских докторов

СЕГОДНЯ 11:41 2019-09-14T11:41:22+03:00

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Осень – это не только красивые пейзажи, шуршащие под ногами листья и щедрый урожай, это еще и сезон простуд. Потому, чтобы не разболеться в столь живописное время года, нужно соблюдать несколько важных правил.

В департаменте здравоохранения Тюменской области советуют заботиться о своем здоровье. Начните с полноценного сна, во время которого нормализуется работа иммунной системы и активно восстанавливается работа всех органов и систем. Для взрослых это 7-8 часов в сутки, для младших школьников – 10 часов, для ребят постарше - 9-9,5 часов. Именно во время сна.

Питание в осенний период должно быть как можно более разнообразным. Отдавайте предпочтение продуктам, в которых содержится большое количество витаминов, минералов и других полезных веществ.

Как можно чаще гуляйте на свежем воздухе, это способствует укреплению иммунитета, а детям просто необходимы ежедневные прогулки, только не забывайте одеваться по погоде. Следите за чистотой в доме, а также за чистотой своих рук. Мойте их с мылом, особенно после нахождения в общественном транспорте. Также умывайте лицо и промывайте носовую полость. Это позволит вам избавиться от вирусных частиц, которые успели осесть на поверхности лица.

Также в департаменте напоминают, что любое заболевание всегда лучше и дешевле предупредить, чем лечить. В первую очередь, не нужно пренебрегать защитой от более серьезных заболеваний, например, гриппа, и его последствий – таких как пневмония. Самая доступная и эффективная профилактическая защита в наше время – вакцинация. Она не защитит от ОРВИ полностью, но несколько смягчит симптомы, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU