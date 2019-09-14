Тюменские школьники оказались в числе победителей проекта «Театр-дети»

СЕГОДНЯ 06:24 2019-09-14T06:24:47+03:00

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Тюменские школьники стали победителями культурно-социального проекта «Театр-дети». 8-летняя Полина Ходосевич – в конкурсе рисунков, посвященных театру, а Виктория Бауэр четырнадцати лет – в конкурсе сочинений-рецензий.

Конкурс рисунков и театральных рецензий «Пишем о театре!» для детей от 6 до 18 лет стартовал еще весной этого года. Всего было подано более трех тысяч работ. Так, до 18 августа определились лучшие работы на региональном уровне, затем они были переданы федеральному жюри.

Напомним, что «Театр-дети» – это один из самых масштабных культурно-социальных проектов. Его целью является познакомить детскую и юношескую аудиторию с русским театром, его богатой историей и культурным наследием, а также сделать театральное искусство более популярным среди зрителей самых разных возрастов. Кстати, победители теперь отправятся в международный детский центр «Артек» в Крыму и примут участие в специальной театральной смене, передает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU