Прикинулся машиной: тюменец прошел на красный свет с чужим госномером в руках

СЕГОДНЯ 15:43 2019-09-13T15:43:25+03:00

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В тюменских группах в социальных сетях появилось видео, из которого следует, что пешеход перешел на красный свет перекресток Ленина и Челюскинцев, при этом держа в руках госномер от автомобиля. Также ясно, что номер он показывал в камеру намеренно.

Запись с камеры наблюдения свидетельствует, что инцидент произошел в минувший вторник, 10 сентября, в 22:33. Комментаторы в социальных сетях предположили, что таким образом молодой человек по каким-то причинам мстит владельцу автомобиля.

– В настоящее время по факту нарушения правил дорожного движения пешеходом на улице Ленина проводится проверка. За это нарушение административным законодательством предусмотрено наказание в виде штрафа в пятьсот рублей либо предупреждение. Что касается камеры фотовидеофиксации, то постановление на все нарушения, которые фиксируются, выносит сотрудник. Он сразу увидел, что в этом случае правила нарушил не водитель. Такое фото идет в брак, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

Там также сообщили, что номер в руках нарушителя принадлежит автомобилю тюменки, которые не раз нарушал правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU