2019-09-13T15:16:37+03:00
Общество

Улицу Профсоюзную в Тюмени откроют для движения завтра утром

Срок ремонта теплотрассы сокращен на два дня
Вадим Бегун
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Улицу Профсоюзную откроют завтра с утра. Фото - "УСТЭК".Улицу Профсоюзную откроют завтра с утра. Фото - "УСТЭК".
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В Тюмени завтра утром откроют для движения улицу Профсоюзную. Все ограничения будут полностью сняты.

– Срок, определенный для капитального ремонта теплотрассы на пересечении улицы Профсоюзная и Циолковского, мы сумели сократить на два дня. Монтаж трубопровода, расположенного под оживленным перекрестком, завершен, в настоящее время идет подготовка к подаче теплоносителя. В течение этого закончатся все работы по засыпке канала, после чего территорию дороги передадут для последующего асфальтирования, – сообщили исполнительный директор АО «УСТЭК» Марат Царгасов.

Он заявил, что, таким образом, к утру 14 сентября ограничения для движения транспорта по проезжей части улицы Профсоюзной будут полностью сняты.

В компании в свою очередь добавили, что новые теплотрассы, проложенные летом, это залог надежного теплоснабжения зимой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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