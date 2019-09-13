Александр Моор открыл здание двух судебных участков в Заводоуковске

СЕГОДНЯ 12:29 2019-09-13T12:29:35+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в торжественной церемонии открытия здания судебных участков 1 и 2 мировых судей в Заводоуковском районе.

- Сегодня мы открываем после реконструкции здание, где расположены два участка мировых судей. Здание отремонтировано с учётом современных требований и оснащено необходимой инфраструктурой для того, чтобы судьи смогли работать качественно и профессионально и объективно, - отметил Александр Моор.

Строительно-монтажные работы начались в мае 2016 года и проходили в два этапа. На первом реконструировали само здание, на втором - складские помещения. Также здесь обустроили наружные тепловые сети и благоустроили территорию. Работы завершились в декабре 2018 года.

На первом этаже расположились: кабинет судьи, приемная судьи, кабинет помощника судьи, общественная приемная, зал судебного заседания, помещение приставов. На втором - кабинет судьи, приемная судьи, кабинет помощника судьи, зал судебного заседания, кабинет администратора судебных участков, кабинет председателя районного суда. На третьем - помещение системного администратора, серверная, электронный архив, кабинет архивариуса судебных участков, архивные помещения и комната приема пищи.

По словам председателя Тюменского областного суда Вячеслава Антропова, совсем скоро здесь появятся скамьи примирения, которые помогут сторонам разрешать все вопросы по справедливости.

- Благодарю правительство Тюменской области и лично губернатора за создание судебных участков. Без их участия не было бы никакого праздника, - отметил он.

КОНКРЕТНО

Общая площадь четырехэтажного здания после реконструкции – 1100 кв.м.

ИСТОЧНИК KP.RU