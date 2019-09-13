«Даже на хлеб денег нет!»: в Тюмени владелец внедорожника не платил алименты своим детям

СЕГОДНЯ 11:05 2019-09-13T11:05:58+03:00

Тюменец не платил алименты своим детям, заявив, что ему не хватает денег на хлеб. Фото - пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

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В Тюмени разведенный мужчина накопил долг перед своими двумя дочерями в размере 180 тысяч рублей. Злостного неплательщика выявили в ходе рейда судебные приставы-исполнители.

– До настоящего времени тюменец скрывался от нас, но встреча все же состоялась. Должник убедительно настаивал на своей трудной финансовой ситуации, сообщив, что ему даже на хлеб не хватает денег. Пришлось доставить его в отдел для составления административного протокола за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Так как эта мера предполагает поездку в суд, мужчина, ехавший на своем внедорожнике следом за машиной службы, по пути быстро передумал и в отделе оплатил всю необходимую сумму долга по pos-терминалу. Также он обязался оплачивать алименты вовремя.

ИСТОЧНИК KP.RU