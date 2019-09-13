2019-09-13T10:46:49+03:00
Общество

На улицах Ялуторовской и Зеленой в Тюмени ограничат движение транспорта

Эта мера носит временный характер [СХЕМА]
Вадим Бегун
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Улицу Ялуторовскую и Зеленую в Тюмени временно закроют для транспорта.Улицу Ялуторовскую и Зеленую в Тюмени временно закроют для транспорта.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени с сегодняшнего дня, 13 сентября, по 20 сентября временно ограничат движение по улице Ялуторовской на участке от улицы Кузнецова до Грибоедова.

Подобная участь ждет и улицу Зеленую в районе дома № 16 по улице Ялуторовской. В пресс-службе администрации города Тюмени сообщили, что движение ограничено в связи с выполнением работ по ремонту подземных коммуникаций на улице Ялуторовской.

Схема предоставлена пресс-службой администрации города Тюмени.

Схема предоставлена пресс-службой администрации города Тюмени.

Там также убедительно попросили участников дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения. Объехать закрытый для движения участок можно по улицам Герцена, Кузнецова, Смоленской и Грибоедова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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