На улицах Ялуторовской и Зеленой в Тюмени ограничат движение транспорта
В Тюмени с сегодняшнего дня, 13 сентября, по 20 сентября временно ограничат движение по улице Ялуторовской на участке от улицы Кузнецова до Грибоедова.
Подобная участь ждет и улицу Зеленую в районе дома № 16 по улице Ялуторовской. В пресс-службе администрации города Тюмени сообщили, что движение ограничено в связи с выполнением работ по ремонту подземных коммуникаций на улице Ялуторовской.
Схема предоставлена пресс-службой администрации города Тюмени.
Там также убедительно попросили участников дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения. Объехать закрытый для движения участок можно по улицам Герцена, Кузнецова, Смоленской и Грибоедова.
ИСТОЧНИК KP.RU