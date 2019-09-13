На тюменских трассах увеличат число нарядов ДПС из-за напряженной обстановки

СЕГОДНЯ 09:03 2019-09-13T09:03:06+03:00

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ГИБДД увеличит число нарядов ДПС на федеральных и региональных дорогах, где зафиксировано увеличение аварийности. Это произойдет в ходе проведения мероприятия «Трасса», которое будет идти до 15 сентября.

По информации Госавтоинспекции по Тюменской области, напряженная обстановка с аварийностью сложилась на двух федеральных автодорогах региона. Так, на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск с начала года произошло 127 (+13%) ДТП, в которых погиб 21 (-39%) человек, 220 (+26%) были ранены. На автодороге Курган-Тюмень зафиксировано 41 (+24%) дорожно-транспортное происшествие, в них погибли 11 (+37,5%) человек, 61 (показатель остался на уровне прошлого года) был ранен.

– Из региональных дорог тревогу вызывает обстановка с аварийностью на автодороге Шадринск-Ялуторовск. Обстановка обострилась здесь в последние дни. С начала года на трассе произошло 10 ДТП, в которых погибли 3 человека, 19 ранены, – добавили в ведомстве. Там пояснили, что в ходе мероприятия будет усилен контроль за соблюдением водителями правил дорожного движения, в первую очередь на участках, где произошло несколько аварий с пострадавшими людьми.

ИСТОЧНИК KP.RU