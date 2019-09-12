Перестал отвечать на звонки: в Тюменской области медведь смертельно ранил мужчину

СЕГОДНЯ 13:52 2019-09-12T13:52:38+03:00

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Накануне, 11 сентября, в лесном массиве вблизи озера Кривое Уватского района было обнаружено тело 55-летнего тоболяка с множественными рваными ранами. Тюменские следователи проводят доследственную проверку.

– По предварительным данным, мужчина приехал на озеро, чтобы собрать ягоды и грибы. Он проживал в охотничьем домике. С 9 сентября тоболяк перестал отвечать на мобильный телефон и был объявлен в розыск как без вести пропавший. Его тело обнаружили сотрудники полиции. Предполагаем, что раны мужчине причинены медведем, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время следователи устанавливают причины и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Это не первый подобный случай в Тюменской области. Так, в январе 2016 года медведь задрал тюменского вахтовика. Животное напало на монтажника, когда тот шел по территории вагон-городка.

ИСТОЧНИК KP.RU