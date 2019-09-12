Тюменского хирурга, спасшего умиравшего малыша, отметили нагрудным знаком

СЕГОДНЯ 13:05 2019-09-12T13:05:10+03:00

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Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» вручили Валерию Чевжику, который трудится детским хирургом в Областной клинической больнице №2 Тюмени. В прошлом году он с командой медиков буквально с того света вытащил безнадежно больного ребенка.

Валерий Чевжик вместе с командой детского стационара несколько месяцев боролся за жизнь шестимесячного малыша с сепсисом и синдромом полиорганной недостаточности. По информации пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области, тело умирающего младенца уже сдавалось – «отказывали» сердце, почки, печень и другие органы. Но врачи провели несколько операций и сохранили жизнь малышу с заболеванием, при котором выживают лишь единицы.

Сам детский хирург сообщает, что врачи шли на большой риск, но безучастными остаться не могли.

Справка «КП»:

Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» является ведомственной наградой, которой награждаются работники организаций здравоохранения за многолетний плодотворный труд, профессиональное мастерство и высокие личные достижения в области здравоохранения, науки и подготовки медицинских кадров, имеющие стабильные показатели в работе, эффективно внедряющие современные медицинские технологии для повышения уровня эффективности и качества медицинской помощи населению.

ИСТОЧНИК KP.RU