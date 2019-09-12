«Бешеные бабы»: тюменка с кулаками набросилась водителя легковушки

СЕГОДНЯ 10:18 2019-09-12T10:18:54+03:00

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В объективы сотовых телефонов тюменцев попала потасовка женщины и мужчины на улице Минской в областном центре. Как сообщают очевидцы, пострадала только машина, которую пнула разъяренная местная жительница.

Видеоролик с потасовкой появился в социальных сетях накануне, 11 сентября. На нем видно, как женщина вышла из своего автомобиля и кулаками начала бить мужчину, который находился в другой машине. Успокоить разбушевавшуюся тюменку смог только парень, находившийся в авто зачинщицы драки.

Комментаторы в социальных сетях весьма бурно отреагировали на поведение женщины. «Возникает ряд вопросов к психиатру, который ей в медицинской справке штампик ставил», «Бешеные бабы», «Озверин выпила что ли» – такие комментарии оставили тюменцы под постом с видеороликом. Однако некоторые все же встали на сторону женщины, призвав сначала разобраться в ситуации, а потом искать виновных.

ИСТОЧНИК KP.RU