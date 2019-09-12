Военная техника заедет на тюменскую набережную

СЕГОДНЯ 11:29 2019-09-12T11:29:43+03:00

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Региональная профессиональная выставка в сфере обороны и безопасности «Служим Отечеству» пройдет в Тюмени в восьмой раз. 13 и 14 сентября на набережную реки Туры заедет военная техника.

– Каждый сможет познакомиться с профессиональной деятельностью силовых ведомств, примерить экипировку и спецснаряжение, а также детально рассмотреть различные виды специальной техники и оружия. Кроме того, будет представлена уникальная возможность пройти специализированное психологическое тестирование, применяемое к соискателям должностей в различных подразделениях силовых ведомств, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

Там отметили, что тюменцы смогут побывать внутри штабной машины службы пожаротушения, патрульного катера и автомобиля, машины химической разведки, бронеавтомобиля и болотохода, а на интерактивных площадках – в руки дистанционные устройства беспилотников и испытать их в деле. Кстати, уже по традиции украшением выставки станут показательные выступления сотрудников силовых ведомств.

ИСТОЧНИК KP.RU