2019-09-12T11:29:43+03:00
Общество

Военная техника заедет на тюменскую набережную

Местные жители своими глазами увидят болотоход и бронеавтомобиль
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменцы могут посидеть в бронеавтомобиле на набережной. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Тюменцы могут посидеть в бронеавтомобиле на набережной. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
Изменить размер текста:

Региональная профессиональная выставка в сфере обороны и безопасности «Служим Отечеству» пройдет в Тюмени в восьмой раз. 13 и 14 сентября на набережную реки Туры заедет военная техника.

– Каждый сможет познакомиться с профессиональной деятельностью силовых ведомств, примерить экипировку и спецснаряжение, а также детально рассмотреть различные виды специальной техники и оружия. Кроме того, будет представлена уникальная возможность пройти специализированное психологическое тестирование, применяемое к соискателям должностей в различных подразделениях силовых ведомств, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

Там отметили, что тюменцы смогут побывать внутри штабной машины службы пожаротушения, патрульного катера и автомобиля, машины химической разведки, бронеавтомобиля и болотохода, а на интерактивных площадках – в руки дистанционные устройства беспилотников и испытать их в деле. Кстати, уже по традиции украшением выставки станут показательные выступления сотрудников силовых ведомств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени установили экобокс для сбора пластиковых крышечек
Тюменского хирурга, спасшего умиравшего малыша, отметили нагрудным знаком
Сбербанк выступил генеральным партнером форума «День знаний для предпринимателей»
В детских садах и школах Тюмени начали подачу тепла
Тарья Турунен в рамках мирового турне In The Raw выступит с концертом в Тюмени
Тюменская область присоединится ко всероссийской образовательной акции «ИТ-диктант»
Брусника снизила ставку по ипотеке до 3,4% на квартиры в новых жилых районах Тюмени
Оперный театр предложили построить на левом берегу Туры в Тюмени
«Бешеные бабы»: тюменка с кулаками набросилась водителя легковушки
Спасатели эвакуировали семь тюменцев из всполыхнувшего деревянного дома
Тюменские аграрии презентуют новинки на Межрегиональной агропромышленной выставке
Пожилой тюменец на Ямской сбил коляску с пятимесячным ребенком
МегаФон предложил тюменцам новый способ учиться онлайн
Более ста тюменцев переехали в гостиницу из разрушающегося дома
«Легко ничего не бывает»: ФК «Тюмень» сыграла вничью с аутсайдером чемпионата
Казахстанский перец и виноград не пропустили в регион тюменские таможенники
Тюменцев приглашают повеселиться на празднике соседей
Маршруту №142 в Тюмени добавили одну остановку
В Тюмени обесточат несколько светофоров
Погода на 12 сентября в Тюмени: и снова дождь
В Ишиме откроется первая в регионе муниципальная модельная библиотека