2019-09-11T15:33:54+03:00
Общество

АО «Транснефть – Сибирь» завершило подготовку объектов к осенне-зимнему периоду

Вадим Бегун
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Фото - АО «Транснефть – Сибирь».Фото - АО «Транснефть – Сибирь».
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АО «ТранснефтьСибирь» завершило комплекс мероприятий по подготовке производственных объектов к осенне-зимнему периоду. Соответствующие работы выполнены на объектах линейной части магистральных нефтепроводов и нефтеперекачивающих станций.

Специалисты подразделений провели сезонное обслуживание 2333 ед. запорной арматуры на линейной части магистральных нефтепроводов с проверкой на полное открытие и закрытие, проверку 489 систем телемеханики линейной части, осмотр и техническое обслуживание 5770,6 км высоковольтной линии электропередачи ВЛ-6/10кВ. На площадочных объектах подготовлены к работе в осенне-зимний период 151 резервуар для хранения нефти, проверено 107 вертикальных подпорных агрегатов, выполнена ревизия 222 фильтров-грязеуловителей с промывкой нефтью дренажных линий.

Особое внимание уделено подготовке производственных объектов к отопительному сезону 2019-2020 годов. В том числе отремонтировано около 13 км тепловых сетей с применением пенополиуритановой изоляции, позволяющей сократить до минимума тепловые потери. С целью повышения энергоэффективности котельных в Урайском и Тюменском управлении магистральных нефтепроводов (УМН) проведен капитальный ремонт 6 котлов КВ-ГМ-2,0-95 мощностью 2 МВт с заменой дымогарных и жаровых труб.

На линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Муген» Тобольского УМН осуществлена замена двух котлов теплопроизводительностью 2 МВт (КПД 80 %) на жаротрубный котел мощностью 3,15 МВт (КПД 92,5%). Преимуществами жаротрубных котлов являются низкая теплонапряженность топки водогрейного котла, небольшое гидравлическое сопротивление котла и высокий КПД, что гарантирует высокую эксплуатационную эффективность котлов и экономичность ввиду низкого расхода топлива.

Построены и введены в эксплуатацию блочно-модульные котельные на производственных площадках ЛПДС «Сетово» мощностью 5 МВт российского производства с двумя жаротрубным котлами ТТ-100 (КПД 94,8%) и ЛПДС «Конда» производства «Транснефтьмаш» установленной мощностью 8 МВт с водогрейными котлами КВ-ГМ-2,0-95 (КПД 94,2%).

Также на объектах Тобольского и Нефтеюганского УМН внедрено 16 автоматизированных тепловых пунктов, позволяющих удаленно контролировать и регулировать параметры теплоносителя, соблюдать температурный режим в помещениях зданий и сооружений, не допускать утечки теплоносителя.

Реализация мероприятий в области эноргосбережения, а также применение эффективных методов управления энергозатратами позволяет АО «Транснефть – Сибирь» добиться существенной экономии потребляемых энергетических ресурсов.

По результатам комплекса мероприятий АО «Транснефть – Сибирь» получен паспорт готовности к осенне-зимнему периоду всех производственных подразделений акционерного общества.

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