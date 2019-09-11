В тюменском аэропорту выявлены нарушения в сфере общепита

СЕГОДНЯ 16:10 2019-09-11T16:10:59+03:00

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В торговых точках, расположенных в международном аэропорту «Рощино» города Тюмени, выявлены нарушения. Индивидуальных предпринимателей накажут штрафом.

– В ходе проверки «Магазина вкусных подарков «Добыча», организованного ИП Барсуковым А.В. на втором этаже здания аэровокзала, установлено, что на витрине находились рыбная продукция и консервы. При этом, температура в холодильном оборудовании не соответствовала условиям хранения указанной продукции. В торговом павильоне «Кофе с собой», организованном ИП Самусь С.В. на первом этаже, для нарезки лимонов в чай использовались немаркированные разделочная доска и нож, также не созданы условия для обработки фруктов и не были обеспечены условия проведения качественной санитарной обработки рабочих поверхностей, – рассказали представители Тюменской транспортной прокуратуры.

Там добавили, что в этом же павильоне верхняя одежда хранилась в одном шкафу с продуктами, а швабра хранилась за прилавком. По итогам проверки в отношении индивидуальных предпринимателей возбуждены дела об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения они должны будут выплатить штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU