Тюменка похитила деньги, которые должны были пойти на благотворительность

СЕГОДНЯ 15:12 2019-09-11T15:12:23+03:00

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В Тюмени задержана женщина, которая подозревается в краже из благотворительного магазина. Директор организации позвонила в полицию с сообщением о похищении телефона и денежных средств.

– Сотрудница магазина, убедившись в отсутствии свидетелей, похитила смартфон и деньги в размере полутора тысяч рублей. Позже фигурантка сбыла гаджет в комиссионном магазине, а вырученные средства потратила на алкоголь. Полицейские установили причастность сотрудницы и задержали ее по месту жительства. Ей оказалась 38-летняя местная жительница, которая пояснила, что не имеет материальной ответственности на месте работы, а совершенную кражу надеялась скрыть, переложив ответственность на своих коллег, – рассказали в пресс-службе управления МВД по городу Тюмени.

В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, бесстыдной тюменке грозят два года заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU