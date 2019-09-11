Две тюменки сгорели в автомобиле, попавшем в аварию под Екатеринбургом

СЕГОДНЯ 14:24 2019-09-11T14:24:03+03:00

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На трассе Екатеринбург-Тюмень столкнулись автомобиль ГАЗ-2705 и кран «Урал-555». Оказалось, что водитель «Газели» ехал в сторону Тюмени и врезался в стоящий кран, в результате чего обе машины загорелись.

– Водителя «Газели» госпитализировали в больницу. Он получил тяжелые травмы – перелом грудины, бедра, закрытую черепно-мозговую травму. В машине были найдены два обгоревших тела, – рассказали в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

В настоящий момент личности погибших установлены, ими оказались две женщины, зарегистрированные в Ишиме. По предварительным данным инспекторов, трагедия произошла из-за того, что водитель «газелист» просто уснул за рулем.

По словам крановщика, он перегонял «Урал» из села Косулино в Екатеринбург. У машины заглох двигатель, и водитель был вынужден остановиться на обочине. После он услышал хлопок, а выйдя из транспортного средства, увидел, что в заднее левое колесо врезалась «Газель». Мужчина оттащил вылетевшего на обочину водителя, однако женщин спасти он не смог из-за сильного огня, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU