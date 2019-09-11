2019-09-11T14:01:07+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 лучших Интернет-банков для бизнеса в странах СНГ и Кавказа

Вадим Бегун
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Фото - операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ.Фото - операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ.
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Банк УРАЛСИБ занял 6-е место в рейтинге лучших Интернет-банков для бизнеса (клиентов сегмента МСБ). Рейтинг был составлен международной ассоциацией бизнес-банкиров SME Banking Club.

Исследование включает все банки стран СНГ и Кавказа, работающие с малым и средним бизнесом, независимо от размера, доли рынка и количества сотрудников. Эксперты SME Banking Club оценили функционал Интернет-банков для бизнеса с фокусом на потребности МСБ.

Основой для рейтинга стало подготовленное аналитиками SME Banking Club исследование. Business Online Banking 2019. Согласно его результатам, Банк УРАЛСИБ вошел в список финалистов (ТОП-20) премии Business Online Banking 2019 в странах СНГ и Кавказа. Наряду с другими финалистами Банк был признан кредитной организацией с наиболее продвинутыми цифровыми решениями, которая вносит значительный вклад в развитие и улучшение сферы банковского обслуживания клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса.

SME Banking Club - международная ассоциация бизнес-банкиров. Целью ассоциации является обмен практической информацией о предоставлении банками и финансовыми организациями услуг для предпринимателей, микро- малых и средних предприятий (МСБ).

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

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