Бросила спичку на диван: тюменка со злости сожгла дом, который снимала со знакомым

СЕГОДНЯ 15:53 2019-09-11T15:53:08+03:00

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В селе Упорово женщина из чувства обиды подожгла дом, который вместе снимала со своим знакомым мужчиной. До этого между ними произошел серьезный конфликт, который дошел до рукоприкладства.

– Между сожителями возник конфликт, который перерос в рукоприкладство. Мужчина ушел из дома, а тюменка решила отомстить, бросила подожженную спичку на диван и также покинула жилище. Когда началось открытое возгорание, соседи вызвали пожарных. В результате пожара сгорела одна комната и обшивка дома. Причиненный ущерб по предварительным данным оценивается в 150 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В кратчайшие сроки полицейским удалось задержать подозреваемую, которой оказалась 51-летняя ранее судимая местная жительница. В настоящее время возбуждено уголовное дело. За приготовление к преступлению и покушение на преступление, а также за умышленные уничтожение или повреждение имущества женщина может сесть в тюрьму на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU