2019-09-11T13:36:31+03:00
Происшествия

Пьяный тюменец с ножом в подъезде устроил разборки со своей сожительницей

Женщина покинула квартиру с малышом
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменец с ножом выбежал в подъезд, чтобы наказать возлюбленную.Тюменец с ножом выбежал в подъезд, чтобы наказать возлюбленную.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Тюмени местной жительнице пришлось обратиться в полицию после того, как пьяный сожитель выбежал за ней в подъезд с ножом. При этом она прихватила с собой малолетнего ребенка.

– В одной из квартир на улице Республики произошел конфликт между мужчиной и его сожительницей. Подозреваемый на фоне чрезмерного употребления спиртных напитков спровоцировал женщину на конфликт, причиной которого стала его ревность. В разгар скандала тюменка взяла малолетнего ребенка и покинула квартиру. Подозреваемый схватил кухонный нож и настиг семью в подъезде, угрожая убийством возлюбленной. Женщине удалось попросить помощи, чтобы вызвать стражей правопорядка, – рассказали в пресс-службе управления МВД по городу Тюмени.

Причастным в совершении преступления оказался 38-летний местный житель. Участковый доставил его в отдел полиции, где было возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Две тюменки сгорели в автомобиле, попавшем в аварию под Екатеринбургом
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 лучших Интернет-банков для бизнеса в странах СНГ и Кавказа
Тюменцам рассказали о способах исправления прикуса
Тюменец, избивший своего знакомого, накинулся на полицейского с кулаками
Губернатор Тюменской области подвел итоги единого дня голосования
Пьяную тюменку с маленьким стажем вождения задержали автоинспекторы
В тюменском СИЗО нарушаются условия содержания заключенных
Отбился охотничьим ножом: в Тюменской области осудили двух мужчин, напавших на пенсионера
Маленькая победа большой семьи
Ишимец отсидит почти пять лет за то, что пьяным угнал авто и насмерть сбил подростка
Банк УРАЛСИБ запустил корпоративный акселератор для стартапов «УРАЛСИБ Tech»
Тюменские автомобилисты с утра встали в семибалльных пробках