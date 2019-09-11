Пьяный тюменец с ножом в подъезде устроил разборки со своей сожительницей

СЕГОДНЯ 13:36 2019-09-11T13:36:31+03:00

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В Тюмени местной жительнице пришлось обратиться в полицию после того, как пьяный сожитель выбежал за ней в подъезд с ножом. При этом она прихватила с собой малолетнего ребенка.

– В одной из квартир на улице Республики произошел конфликт между мужчиной и его сожительницей. Подозреваемый на фоне чрезмерного употребления спиртных напитков спровоцировал женщину на конфликт, причиной которого стала его ревность. В разгар скандала тюменка взяла малолетнего ребенка и покинула квартиру. Подозреваемый схватил кухонный нож и настиг семью в подъезде, угрожая убийством возлюбленной. Женщине удалось попросить помощи, чтобы вызвать стражей правопорядка, – рассказали в пресс-службе управления МВД по городу Тюмени.

Причастным в совершении преступления оказался 38-летний местный житель. Участковый доставил его в отдел полиции, где было возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU