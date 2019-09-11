2019-09-11T11:35:22+03:00
Общество

В тюменском СИЗО нарушаются условия содержания заключенных

Местные прокуроры нагрянули в учреждение с проверкой
Вадим Бегун
Поделиться:
Прокуроры выявили нарушения закона в СИЗО-1 Тюмени. Фото - прокуратура Тюменской области.Прокуроры выявили нарушения закона в СИЗО-1 Тюмени. Фото - прокуратура Тюменской области.
Изменить размер текста:

Прокуратура проверила условия содержания заключенных в СИЗО-1, которое расположено в Тюмени. В ходе проверки были выявлены нарушения медицинского характера.

Как отметили в ведомстве, особое внимание проверяющими было уделено материально-бытовому и медико-санитарному обеспечению содержащихся в учреждении лиц, законности применения физической силы и специальных средств, соблюдению требований пожарной безопасности, а также организации питания.

– Выявлены нарушения закона при организации оказания медицинской помощи и своевременности проведения медобследования. В этой связи в адрес врио начальника регионального УФСИН России внесено представление об устранении нарушений закона. Ход устранения взят на особый контроль, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Там также добавили, что исполняющий обязанности прокурора региона Руфат Биктимеров провел профилактическую беседу с несовершеннолетними обвиняемыми. Он рассказал им о социальных и правовых последствиях антиобщественного поведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяную тюменку с маленьким стажем вождения задержали автоинспекторы
Отбился охотничьим ножом: в Тюменской области осудили двух мужчин, напавших на пенсионера
Маленькая победа большой семьи
Ишимец отсидит почти пять лет за то, что пьяным угнал авто и насмерть сбил подростка
Банк УРАЛСИБ запустил корпоративный акселератор для стартапов «УРАЛСИБ Tech»
Тюменские автомобилисты с утра встали в семибалльных пробках
Состояние тюменских дорог оценили на «пятерку»
Управу Восточного округа Тюмени накажут за «крысиную» свалку
В Тюменской области арестовали пешехода-нарушителя
«Родительские патрули» вышли на тюменские дороги
Бесплатная секция по дзюдо заработает в тюменском ДЮСШ «Водник»
Иностранец ограбил подругу своей сожительницы в Тюмени
На улице Пржевальского в Тюмени отключат светофоры
Погода на 11 сентября в Тюмени: идет волна потепления
Тюменская молодёжь предложит идеи по развитию направлений нацпроекта «Демография»
Тюменская область присоединится к Всемирному дню первой помощи
Технология, придуманная тюменским учёным, позволит аграриям повысить объёмы производимой продукции
Жители трёх аварийных домов Тобольска получили ключи от новеньких квартир
В Тобольске и Ишиме стартовал набор в Школу программирования
Правительство Тюменской области и Нефтегазстройпрофсоюз заключили соглашение о сотрудничестве
В Тюменской области появился уникальный подвижной маммографический комплекс
Сэндвич-панели из Тюменской области заинтересовали казахстанских покупателей
Тюменцев приглашают отметить Всемирный день первой помощи
Уникальная игротека пройдет в Тобольске
Тюменец погиб, выпав из окна четырнадцатого этажа
МегаФон Путешествия теперь и в приложении на iOS и Android