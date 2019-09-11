В тюменском СИЗО нарушаются условия содержания заключенных

СЕГОДНЯ 11:35 2019-09-11T11:35:22+03:00

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Прокуратура проверила условия содержания заключенных в СИЗО-1, которое расположено в Тюмени. В ходе проверки были выявлены нарушения медицинского характера.

Как отметили в ведомстве, особое внимание проверяющими было уделено материально-бытовому и медико-санитарному обеспечению содержащихся в учреждении лиц, законности применения физической силы и специальных средств, соблюдению требований пожарной безопасности, а также организации питания.

– Выявлены нарушения закона при организации оказания медицинской помощи и своевременности проведения медобследования. В этой связи в адрес врио начальника регионального УФСИН России внесено представление об устранении нарушений закона. Ход устранения взят на особый контроль, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Там также добавили, что исполняющий обязанности прокурора региона Руфат Биктимеров провел профилактическую беседу с несовершеннолетними обвиняемыми. Он рассказал им о социальных и правовых последствиях антиобщественного поведения.

ИСТОЧНИК KP.RU