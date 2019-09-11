2019-09-11T12:25:59+03:00
Политика

Губернатор Тюменской области подвел итоги единого дня голосования

Александр Моор поздравил двух своих коллег
Вадим Бегун
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Александр Моор поздравил своих коллег с назначением. Фото - пресс-служба губернатора Тюменской области.Александр Моор поздравил своих коллег с назначением. Фото - пресс-служба губернатора Тюменской области.
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Тюменский губернатор Александр Моор поздравил руководителей Курганской и Челябинской областей, которые выиграли выборы в своих регионах. До этого они временно исполняли обязанности глав областей.

«В субботу в 85 регионах России прошел единый день голосования. Десять человек, избранных путем народного голосования, – выпускники «Школы губернаторов», курса подготовки высшего кадрового и управленческого резерва. В их числе – губернаторы соседних регионов: глава Курганской области Вадим Шумков и руководитель Челябинской области Алексей Текслер. Особенно рад за них, потому что мы много лет работали вместе с Вадимом Михайловичем в Тюменской области, а с Алексеем Леонидовичем выпустились с одного потока курсов управленческого резерва», – написал на своей странице в «Вконтакте» Александр Моор.

Глава Тюменского региона отметил: нельзя что-то изменить, если все делать по-старому. Он считает, что в России вовремя появилась образовательная программа, дающая современные знания о государственном управлении. «Уверен, опыт и новые знания помогут моим коллегам многое сделать для жителей своих регионов! Вадим Михайлович, Алексей Леонидович, – удачи!» – резюмировал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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