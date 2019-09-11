Тюменцам рассказали о способах исправления прикуса

СЕГОДНЯ 13:13 2019-09-11T13:13:46+03:00

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Неправильный прикус – довольно распространенная проблема: по некоторым данным, с ней сталкиваются около 80% населения земного шара. К счастью, сегодня есть много способов исправления прикуса. Узнаем, какие из них являются самыми эффективными.

Красивая улыбка придает нам уверенности и зачастую может сыграть не последнюю роль в завязывании личных или деловых отношений. Однако не все могут ею похвастаться, из-за чего у человека появляется неуверенность в себе. Нередко это случается из-за неправильного прикуса, который, кстати сказать, является не только эстетической проблемой. Он может «подарить» и ряд неприятностей со здоровьем: начиная от повышенной чувствительности зубов и травм слизистой и заканчивая трудностями с пищеварением. Впрочем, любой неправильный прикус сегодня можно исправить. Причем, вопреки распространенным заблуждениям, сделать это можно не только в детстве, но и в зрелом возрасте.

О методах исправления прикуса мы поговорили со стоматологом-ортодонтом семейной стоматологии «Доктор Альбус» Наталией Дейнеко.

– Наталия Владимировна, самый распространенный способ исправления прикуса – брекеты. С чем это связано?

– Причина – отсутствие своевременного ортодонтического лечения в детстве. Дело в том, что очень часто к ортодонту обращаются подростки и взрослые люди. У таких пациентов челюсть уже сформировалась, и для исправления необходима постоянная фиксация. В отдельных случаях требуется еще и лечение с помощью съемной техники (пластинки, миофункционального трейнера), а только потом – применение брекет-систем.

– Существует множество видов таких систем, с какими работаете вы?

– Огромное разнообразие конструкций связано со стремительным развитием стоматологии, появлением новых технологий и усовершенствованием старых – как правило, каждая доработка повышает комфорт пациента после установки системы. Брекеты могут быть металлические и керамические. По методике связывания дуги с брекетами различают классические (с использованием лигатур) и самолигирующие (безлигатурные). Я работаю с различными системами, все зависит от того, какого результата и как скоро мы с пациентом хотим добиться.

– Исходя из чего вы подбираете брекет-систему для пациента?

– Если говорить о материале (керамика или металл), то тут обычно выбирает пациент, исходя из своих предпочтений. Иногда я могу дать свои рекомендации – если вижу, что в конкретном случае решить проблему наилучшим образом можно только с помощью конкретного материала. В основном брекет-систему подбираю, опираясь на особенности прикуса и возраста. Например, самолигирующие – Damon Q – рекомендую детям, когда необходимо расширить челюсть, или взрослым при большой скученности зубов. В определенных ситуациях советую использовать лигатурные брекеты, например, когда расширение не требуется.

– Возможно ли исправление прикуса без брекетов? Каким способом?

– Конечно, возможно – например, с помощью съемных аппаратов: пластин, трейнера, элайнеров-капп для выравнивания, виниров. Существует много разных способов исправления прикуса, но самым эффективным остаются брекеты. И если еще десять лет назад это были громоздкие, абсолютно не эстетичные конструкции, то с развитием технологий они постепенно уменьшаются, становятся практически незаметными и гораздо более удобными, но при этом остаются такими же прочными и надежными.