Ишимец отсидит почти пять лет за то, что пьяным угнал авто и насмерть сбил подростка

СЕГОДНЯ 10:19 2019-09-11T10:19:43+03:00

Ишимец проведет почти пять лет в колонии-поселении за смерть подростка. Фото - pixabay.com.

Также мужчину на три года лишили права управлять машиной

Изменить размер текста: A A

В Ишиме осужден ранее уже судимый 41-летний мужчина, который в состоянии опьянения на угнанной машине сбил насмерть пешехода. 16-лентяя девушка шла по обочине дороги.

– Как следует из материалов уголовного дела, 20 июня этого года знакомый оставил обвиняемому автомобиль ВАЗ-111830 для ремонта. Спустя два дня он в состоянии опьянения без разрешения владельца сел за руль машины и около 23.00 на улице Стаханова в селе Стрехнино Ишимского района насмерть сбил 16-летнюю девушку, которая шла по обочине, – рассказали в прокуратуре Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что суд назначил мужчине 4 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, он на 3 года лишен права управления транспортными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU