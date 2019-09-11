Ишимец отсидит почти пять лет за то, что пьяным угнал авто и насмерть сбил подростка
В Ишиме осужден ранее уже судимый 41-летний мужчина, который в состоянии опьянения на угнанной машине сбил насмерть пешехода. 16-лентяя девушка шла по обочине дороги.
– Как следует из материалов уголовного дела, 20 июня этого года знакомый оставил обвиняемому автомобиль ВАЗ-111830 для ремонта. Спустя два дня он в состоянии опьянения без разрешения владельца сел за руль машины и около 23.00 на улице Стаханова в селе Стрехнино Ишимского района насмерть сбил 16-летнюю девушку, которая шла по обочине, – рассказали в прокуратуре Тюменской области.
В ведомстве также добавили, что суд назначил мужчине 4 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, он на 3 года лишен права управления транспортными средствами.
ИСТОЧНИК KP.RU