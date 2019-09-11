2019-09-11T11:12:16+03:00
Происшествия

Отбился охотничьим ножом: в Тюменской области осудили двух мужчин, напавших на пенсионера

Общий тюремный срок разбойников составил более 12 лет
Вадим Бегун
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В Тюменской области осудили двух мужчин, которые напали на пожилого человека. Фото - pixabay.com.В Тюменской области осудили двух мужчин, которые напали на пожилого человека. Фото - pixabay.com.
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В Исетском районе двое мужчин осуждены за совершение нападения на 79-летнего пенсионера. Похитить средства им не удалось: старик прогнал разбойников охотничьим ножом.

– Житель областного центра узнал о наличии у пенсионера, проживающего одного в доме в поселке Кировский Исетского района, крупной суммы денег. В конце декабря прошлого года он предложил совершить нападение на пожилого мужчину своему знакомому, тот согласился. Для совершения нападения его организатор арендовал автомобиль, на который установил предварительно похищенные им государственные регистрационные знаки с другой машины. В ночь с 27 на 28 декабря злоумышленники в масках проникли в дом пенсионера и, угрожая ему похожим на пистолет предметом, стали требовать деньги, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Там добавили, что нападавшие нанесли потерпевшему несколько ударов, после чего тот передал им чуть порядка трех тысяч рублей. Однако потом пенсионеру удалось схватить свой охотничий и прогнать их из дома.

Суд назначил участникам разбойного нападения наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и на 5 лет и 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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