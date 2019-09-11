Пьяную тюменку с маленьким стажем вождения задержали автоинспекторы

СЕГОДНЯ 11:58 2019-09-11T11:58:25+03:00

К тому же, женщина не была пристегнута ремнем безопасности

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Нетрезвую автомобилистку со стажем вождения менее года задержали инспекторы ДПС в Казанском районе. Женщина за рулем «Лады» даже не была пристегнута ремнем безопасности.

– У 37-летней автомобилистки присутствовали признаки алкогольного опьянения: резкое изменение окраски кожных покровов лица, неустойчивость позы, запах алкоголя изо рта, нарушение речи. Ей предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. Алкотестер показал наличие 1,34 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В отношении нетрезвого водителя административный материал, автомобиль отвезли на специализированную стоянку, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

Там также отметили, что с совершенным правонарушением женщина согласилась и рассказала, что пила алкоголь в соседней деревне в гостях у знакомых, после чего поехала домой в Казанское.

Всего с начала года сотрудники тюменского ГИБДД отстранили от управления транспортом 5673 водителя в состоянии опьянения. Это почти на 200 человек больше, чем за тот же период прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU