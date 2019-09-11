Маленькая победа большой семьи

СЕГОДНЯ 10:44 2019-09-11T10:44:33+03:00

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С 10 сентября в Тюменской области введены справки об отнесении семьи к категории «многодетная». Справка предоставляется семьям, у которых три и более детей младше 18 лет.

Кашкарова Елена, депутат Тюменской областной Думы, мама троих детей:

- Достаточно часто при обращениях граждан озвучивалась проблема отказа в бесплатном посещении музеев или выставок в других городах России из-за необходимости предоставления удостоверения многодетной семьи, которое в нашей области не выдается. Отлично, что сейчас эта проблема будет снята и у семьи с детьми будет возможность посещать больше учреждений культуры, сохраняя при этом свой бюджет.

Как оказалось, получить документ, удостоверяющий многодетность – заветная мечта тюменских семей. Эта справка избавляет тюменских родителей от того, чтобы брать с собой кипу бумаг, подтверждающих их право на льготы для семей с тремя и более детей.

Несмотря на то, что федерального закона, который регламентировал бы получение такого документа, в России нет, многие регионы нашей страны выдают удостоверения для «многодеток». Тем самым облегчая жизнь родителям. Теперь в их числе и Тюменская область.

Юлия Дегтярева, мама троих детей:

- Для начала справка о многодетности - это, безусловно, неплохо. Но тем не менее она не решает многих проблем, особенно для тех семей, в которых есть дети-иждивенцы старше 18 лет. В случае с нашей семьей - обучающиеся в учебных заведениях очно. Приведу пример: вот тут на сайте указано, какая семья считается многодетной в 2019 году в Тюмени: если в семье (или у отца/матери) 3 и более детей в возрасте до 16 лет или до 23 лет; если дети обучаются в общеобразовательных учреждениях или проходят службу в армии. При подсчете детей также учитываются усыновленные, приемные и находящиеся под опекой/попечительством. Но справки при этом выдаются совсем по другим критериям! Поэтому необходимо работать и дальше именно над удостоверением многодетной семьи. Мы просим депутатский корпус о принятии соответствующего документа на региональном уровне, который будет четко описывать критерии и определение многодетной семьи».

Для получения справки необходимо подать заявление по установленной форме в учреждение социального обслуживания населения по месту жительства. Самый быстрый способ подачи заявления в электронной форме, не выходя из дома, с использованием регионального портала госуслуг.

Справка об отнесении семьи к категории «многодетная семья» предоставляется по месту требования для подтверждения категории.

Дополнительную информацию о выдаче справки можно получить в информационно-справочной службе по телефонам: 8(800)1001290, 8 (3452) 566-330, 8 (3452) 688-886.