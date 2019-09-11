СЕГОДНЯ 09:55 2019-09-11T09:55:39+03:00

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Банк УРАЛСИБ запустил корпоративный акселератор для стартапов «УРАЛСИБ Tech». Акселератор направлен на поиск, пилотирование и внедрение в бизнес Банка инновационных технологических решений на базе финтех-стартапов. Оператором программы выступает акселератор «Финтех Лаб».

Акселерационная программа рассчитана на 12 недель. Организатором выступает «Инновационная лаборатория iLab» Банка УРАЛСИБ. Процесс внутри программы построен на прямом взаимодействии кросс-функциональной команды со стороны Банка и стартапом. Для конкурсного отбора стартапов Банк УРАЛСИБ выбрал несколько приоритетных направлений:

оптимизация внутренних процессов;

работа с оттоком клиентов;

лидогенерация с помощью электронных каналов связи;

скоринг клиентов – физических и юридических лиц;

сервисы повышения лояльности и оптимизации клиентского пути;

сервисы для представителей МСБ, риск-профилирование клиентов юридических лиц;

сервисы для инвестиций и работы с инвест-портфелем;

информационная безопасность, Антифрод

В роли заказчиков со стороны Банка выступят профильные подразделения, образующие мини-продуктовые команды. Для них запланирована специализированная образовательная программа, направленная на развитие soft-skills по работе с инновациями, быстрому запуску пилотов и формированию концептов (product vision).

Первые практические результаты команды смогут представить в декабре 2019 года. За время участия в программе стартапы получат обратную связь от функциональных и бизнес-подразделений Банка, по результатам которых они смогут доработать технологическое решение и протестировать его возможности.

С перечнем направлений для отбора и условиями участия можно ознакомиться на сайте программы. Прием заявок продлится до 30.09.2019 г.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)