Тюменские автомобилисты с утра встали в семибалльных пробках

СЕГОДНЯ 09:30 2019-09-11T09:36:08+03:00

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Максимальная загруженность дорог Тюмени сегодня, 11 сентября, утром составила 6 баллов. Это на 2 балла больше, чем обычно. Самая загруженная улица в настоящий момент – 50 лет Октября.

По информации «Яндекс.Пробки», наиболее загруженные магистрали сейчас – это улица 50 лет Октября к Профсоюзной (7 баллов – это на два балла больше, чем обычно), 50 лет Октября к 50 лет ВЛКСМ (5 баллов), улица Пермякова к 50 лет Октября (6 баллов), а также Тобольский тракт к Щербакова (4 балла). Кроме того, плотный трафик был отмечен и на улице Холодильной к 50 лет Октября (3 балла, что на 2 балла выше обычного).

Интересно, что магистраль Алебашевская-Профсоюзная отличилась нехарактерно свободным движением из центра – всего 3 балла, что на 2 балла ниже обычного.

Также стало известно, что самая крупная пробка сегодня была на улице Республики от Парфенова до Мориса Тореза. Ее длина без малого составила три километра. Пробка продержалась почти полтора часа. Еще дольше тюменские автомобилисты простояли на улице Федюнинского от Мельникайте до Червишевского тракта. В пробке длиною 1,4 километра они простояли 1 час 40 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU