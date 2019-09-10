Тюменская область присоединится к Всемирному дню первой помощи

СЕГОДНЯ 20:43 2019-09-10T20:43:12+03:00

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Масштабная акция «Стань героем. Спасай жизни. Первая помощь для каждого и везде!» состоится в Тюмени 14 сентября в 12 часов в ТРЦ «Тюмень Сити Молл». Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, акция пройдёт уже в пятый раз и продлится два часа на первом этаже у фонтана. Присоединиться к мероприятию по спасению жизни людей сможет любой желающий.

Специалисты скорой помощи и Центра медицины катастроф ОКБ №1 покажут тюменцам, как оказывать первую помощь при остановке сердца, кровотечениях, инородном теле в дыхательных путях, ожогах. Необходимые навыки все желающие смогут отработать на манекенах. Также врачи ОКБ№2 научат накладывать шины при травмах рук и ног, а сотрудники тюменской поликлиники №8 обучат правильному измерению артериального давления и расскажут, как помочь при высоком давлении.

По мнению организаторов, каждый человек, вне зависимости от возраста, пола и социального статуса, может прийти на помощь и попытаться спасти жизнь пострадавшему. Однако для того, чтобы достичь результата, необходимо сначала этому научиться. В департаменте здравоохранения Тюменской области подчеркнули, что полученные навыки помогут не растеряться в критической ситуации и придадут уверенности в своих силах, а мышечная память подскажет, какие действия нужно выполнять шаг за шагом.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что мобильный комплекс, который способен проводить маммографию в самых отдалённых уголках Тюменской области, поступил в Медицинский город. Современная установка закуплена за счёт средств областного бюджета в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

ИСТОЧНИК KP.RU