В Тюменской области появился уникальный подвижной маммографический комплекс

СЕГОДНЯ 19:05 2019-09-10T19:05:24+03:00

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Мобильный комплекс, которые способен проводить маммографию в самых отдалённых уголках Тюменской области, поступил в Медицинский город. Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, современная установка закуплена за счёт средств областного бюджета в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Медицинская аппаратура специально адаптирована для подвижного шасси и смонтирована на базе автомобиля повышенной необходимости для работы в разных условиях.

Подвижной комплекс начал работать на базе ялуторовской областной больницы №23, где сегодня отсутствует техническая возможность выполнения маммографии. По словам главного врача больницы, такая форма работы очень удобна в плане раннего выявления онкологических заболеваний.

- Пациентам теперь не нужно ехать за многие километры в специализированное учреждение. Благодаря руководству Медицинского города и департаменту здравоохранения Тюменской области мы сможем провести профилактическое обследование всем нуждающимся в этом жительницам Ялуторовска и Ялуторовского района, - рассказал он.

Как отметил заведующий рентгенологическим отделением Медицинского города Александр Прищепов, цифровая маммография – это современный, эффективный и безопасный метод исследования молочной железы у женщин. Она позволяет выявить заболевание молочной железы на ранней стадии, когда пациентка не догадывается о наличии патологии.

Специалисты отмечают, что в случае необходимости подвижной маммографический комплекс будет использоваться и на базе городских поликлиник. Благодаря появлению уникального оборудования специалисты рассчитывают на повышение выявления злокачественных образований на ранних стадиях.

ИСТОЧНИК KP.RU