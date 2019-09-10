2019-09-10T14:18:55+03:00
Общество

В Тюмени появился стул четыре с половиной метра в высоту

Уникальный арт-объект смастерили родители и их дети
Вадим Бегун
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В Тюмени появился стол высотой в три человеческих роста. Фото - Моя территория.В Тюмени появился стол высотой в три человеческих роста. Фото - Моя территория.
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В Тюмени 40 родителей – участников премий «Папа года» и «Мама года» – с детьми создали арт-объект на Литературном бульваре. Здесь появился красный стул размером 4 с половиной метра.

– Мы хотели показать родителям, что совместное дело – это интересно и полезно для укрепления семьи. И не всегда важно, какой это именно вид досуга, их много: рисование или готовка, создание табурета или замка из песка. Заниматься одним делом всей семьей можно вне зависимости от формата, где вы находитесь и где вы живете, – рассказала руководитель премии Дарья Ермакова.

Тут же родители провели мастер-классы по тхэквондо, сахарной вате, мамы устроили квест для детей. Напомним, в премиях молодые родители борются за звание лучшего и посещают спортивные, творческие и интеллектуальные мастер-классы. Кроме того, они выполняют офлайн-задания и делятся результатами в сети под хэштегами #мамагода72 и #папагода72. На сегодня в Instagram 67 публикаций, во "Вконтакте" – 34. Суммарно через 13 встреч прошли более трехсот человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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