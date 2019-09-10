2019-09-10T12:45:32+03:00
Общество

В Тюменской области оштрафовали владельца батута, где ребенок получил перелом

Мужчина не обеспечил безопасность использования аттракциона
Вадим Бегун
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В Заводоуковске оштрафовали батутного бизнесмена. Фото - pixabay.com.В Заводоуковске оштрафовали батутного бизнесмена. Фото - pixabay.com.
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В Заводоуковске вынесен приговор индивидуальному предпринимателю из города Тольятти. Он признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Мальчик, который прыгал на аттракционе, сломал себе плечо.

– В июне этого года индивидуальный предприниматель установил в центре Заводоуковска надувной батут «САВАННА МАКСИ ГБ ДРАКОН-5». Между тем, он не обеспечил безопасность использования аттракциона. 9 июня 6-летний мальчик упал с фигуры комплекса на поверхность батута, получив закрытый перелом хирургической шейки правой плечевой кости, который причинил тяжкий вред его здоровью, – сообщили в пресс-службы прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что в ходе предварительного расследования индивидуальный предприниматель возместил ущерб пострадавшему. Суд назначил мужчине штраф в размере 150 тысяч рублей.

Ранее журналисты "Комсомольской правды Тюмень" рассказали, чего не стоит делать в батутном парке, чтобы не покалечиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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