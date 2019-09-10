Движение по улице Профсоюзной в Тюмени полностью восстановлено

СЕГОДНЯ 11:09 2019-09-10T11:09:59+03:00

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В Тюмени временно открыто движение по улице Профсоюзной в районе Циолковского. Подрядная организация, выполняющая замену теплотрассы через проезжую часть, уже завершила работы, которые были необходимы для открытия всех полос движения по направлению к Заречным микрорайонам.

По информации Урало-Сибирской теплоэнергетической компании, в соответствии с планом работ по капитальному ремонту теплосети с 11 сентября и до конца текущей будет перекрыта вторая часть дороги по направлению к центру. Для движения транспорта будет использоваться по две полосы автомагистрали в оба направления.

– С целью завершения работ в минимально возможные сроки сегодня нам предстоит определить место нахождения бетонной неподвижной опоры, расположенной под данным участком дороги. Для этого в течение дня планируется сужение проезжей части по направлению к центру города, – сообщили в УСТЭК.

Напомним, что ограничения для движения автомобильного транспорта здесь были сняты 9 сентября около 23.00.

ИСТОЧНИК KP.RU