Мошенники «вытянули» из тюменского пенсионера более миллиона рублей

СЕГОДНЯ 10:22 2019-09-10T10:22:38+03:00

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В Тюмени 70-летний пенсионер попался на уловки мошенников. Они пообещали мужчине компенсацию за купленные лекарства, однако после зачисления крупной суммы пропали.

– Звонивший представился сотрудником госучреждения. Под предлогом выплаты компенсации за купленное лекарство он похитил свыше миллиона рублей. Доверчивый пенсионер в течение целой недели сам переводил деньги на счета неустановленного банка. Мошенники знали о том, что мужчина заказывал дорогостоящие БАДы для лечения. Они убедили пенсионера в том, что продукция, которую он приобретает, некачественная. Для того, чтобы вернуть стоимость товара, ему необходимо перевести страховку, транспортные и другие расходы, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Там добавили, что злоумышленники заверили жертву: суммы будут возвращены. Пенсионер выполнил все их указания, каждый раз перечисляя крупную сумму денег. Никаких компенсаций мужчина, конечно, не получил, и только тогда понял, что стал жертвой мошенников.

Сейчас стражи правопорядка занимаются установлением личности звонивших. По данному факту возбуждено уголовное дело. В случае поимки преступники могут сесть в тюрьму на десять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU