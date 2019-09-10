«Ну все, началось!»: на левом берегу Туры в Тюмени срубают деревья

СЕГОДНЯ 09:58 2019-09-10T09:58:25+03:00

В Тюмени приступили к вырубке деревьев на берегу Туры. Фото - Юлия Кондинкина.

Изменить размер текста: A A

В Тюмени приступили к вырубке деревьев на левом берегу реки Туры. Сделано это в рамках благоустройства.

О том, что у Туры начали вырубать деревья, в социальных сетях рассказала руководитель экологического движения «Зеленый хоровод» Юлия Кондинкина. «Ну все, началось «благоустройство по-тюменски». Лысая набережная, как мы любим», – написала женщина.

Пресс-секретарь Главного управления строительства Тюменской области Мария Хожаева прокомментировала ситуацию.

– 20 августа заключен контракт на работы по берегоукреплению левого берега реки Туры. Первая очередь работ будет включать в себя берегоукрепление с устройством подпорной стены, откоса, укрепленного железобетонными плитами по слою щебня и геосинтетического нетканого материала. И, соответственно, в рамках этих работ производится снос старых зеленых насаждений, среди которых старый ивняк, высокорослые деревья, которые ежегодно подтапливались, – сообщила она.

Хожаева добавила, что на снос зеленых насаждений по всем правилам получен порубочный билет, строители заплатят взнос за вынужденную вырубку деревьев и кустарников. Эти средства дополнительного будут направлены на проведение компенсационного озеленения.

ИСТОЧНИК KP.RU