В Тюмени стартовал региональный этап Национального чемпионата «Абилимпикс»

СЕГОДНЯ 17:25 2019-09-09T17:25:20+03:00

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Церемония открытия IV регионального этапа Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» прошла сегодня, 9 сентября, в Тюменском технопарке. В течение двух дней 113 человек из Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковска, Ишима, Тюменского, Исетского, Армизонского, Голышмановского районов будут решать задания в 16-ти компетенциях.

Участники выступают в трёх группах – школьники, студенты и специалисты. Самому юному конкурсанту, который выступает в компетенции «Робототехника», 15 лет. Самому старшему – 64 года, он пробует себя в компетенции «Медицинский лабораторный анализ».

По словам руководителя регионального центра развития движения «Абилимпикс» Ирины Микрюковой, в этом году задания стали сложнее. Учитывая пятилетний опыт чемпионата, организаторы пришли к выводу, что в заданиях не должно быть скидок на инвалидность.

- Мы понимаем, что должны быть определенные условия по рабочему времени, что у работника, имеющего ограничения по здоровью, должно быть дополнительное время отдыха. И чемпионатные задания это все предусматривают. Но ни на качество произведенной продукции, ни на качество услуг скидок быть не должно. Человек с инвалидностью качественно и хорошо работает и просто в этом не нуждается. Так что задания приведены в соответствие с производственными требованиями, - рассказала Ирина Микрюкова.

Победители регионального этапа отправятся на межрегиональный чемпионат, по итогам которого самые лучшие участники отправятся в Москву на Национальный чемпионат.

ИСТОЧНИК KP.RU