2019-09-10T05:03:07+03:00
Общество

Погода в Тюмени 10 сентября: дождя не ожидается

Днем воздух прогреется до +16 градусов
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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Сегодня, 10 сентября, на юге Тюменской области ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ночью и утром местами есть вероятность тумана.

Ближайшие сутки синоптики прогнозируют северный, северо-западный ветер со скоростью 4-9 м/с. Днем в отдельных районах порывы могут достигать до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит +3…+8 градусов. В приземном слое местами возможно заморозки до -0-5 градусов. Днем воздух прогреется +12…+17 градусов.

В Тюмени сегодня будет малооблачно. Утром температура воздуха составит +7,+15 градусов. Днем воздух прогреется до +16 градусов. Вечером столбик термометра опустится до +11 градусов. Ожидается северный ветер со скоростью 4,4 м/с.

В народном календаре в этот день почитается память преподобного Саввы Крыпецкого. В этот период времени предки славили урожай, начинались веселые осенние ярмарки.

Люди не зря спешили справится с полевой работой, поскольку с этого времени нередко начинались осенние дожди. Если в этот день был слышен гром, то он предвещал теплую осень.

ИСТОЧНИК KP.RU

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