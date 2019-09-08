Сладковское рыбоводческое хозяйство наращивает объемы производства продукции

СЕГОДНЯ 13:56 2019-09-08T13:58:17+03:00

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За последние пять лет объем выращенной в Тюменской области товарной рыбы вырос в четыре раза, отметил губернатор Александр Моор. Он заявил, что дальнейшему развитию рыбной отрасли поможет создание бренда «Тюменская рыба». Его можно будет гораздо активнее продвигать на внешних рынках сбыта.

Так, по итогам 2018 года Сладковское товарное рыбоводческое хозяйство достигло самого высокого в регионе объема выращенной и выловленной рыбы. Предприятие добыло и реализовало более 1 тысячи 300 тонн рыбы из всей добытой рыбы в регионе объемом в три тысячи тонн.

Заместитель губернатора Тюменской области, директор областного департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов рассказал, рыбоводческому хозяйству предоставлено в пользование 22 озера общей площадью свыше 16 тыс. га. На предприятии действует цех потрошения и заморозки рыбы мощностью до 40 тонн в сутки. Построен холодильный терминал для хранения мороженой рыбы вместимостью 450 тонн. Действует цех по переработке рыбы мощностью до 1,5 тыс. тонн в год, введена в действие промышленная установка замкнутого водоснабжения по выращиванию рыбы мощностью до 300 тонн в год.

На данный момент добыча и переработка рыбы - одно из основных направлений экономического развития муниципалитета, сообщает ИА «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU