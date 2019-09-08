Тюменские садоводы увлекаются разведением дальневосточного «киви»

СЕГОДНЯ 12:07 2019-09-08T12:07:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Среди садоводов тюменской области всё больше завоевывает популярность новое растение - актинидия дальневосточная. Плоды ее известной родственницы известны нам как киви.

Как рассказала садовод Светлана Гаврилова, актинидия дальневосточная известна давно и даже выведено много новых сортов, она все еще остается экзотическим, неизвестным многим дачникам растением. Это растение хорошо подходит для тюменских садов – оно нетребовательно к уходу, хорошо растет в тени.

Актинидию или как ее еще называют - дальневосточная лиана, используют в разных странах мира и как вкусную ягоду, и как лекарственное средство. Например, в Китае даже листья лианы принимают против цинги. Ее исключительные свойства ставят лиану в один ряд с киви, шиповником и лимоном.

Для получения плодов нужно обязательно на 5-6 женских растений посадить одно мужское, - При этом, если растение не плодоносит у него полезно все – листья, стебли. Получаются очень вкусные витаминные чаи и компоты.

Среди недостатков актинидии специалисты отмечают ранневесеннее распускание почек. Для сохранения урожая в северных условиях необходимо предпринимать меры по утеплению.

Специалисты также напоминают тюменским дачникам и садоводам о том, что сентябрь – это время посадок и других многолетних цветов, кустарников и плодовых деревьев, сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU