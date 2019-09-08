Ольга Ройтблат: надеюсь, тюменские избиратели сделают правильный выбор

СЕГОДНЯ 17:01 2019-09-08T17:01:16+03:00

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Каждый избиратель должен прийти 8 сентября на участки и проголосовать за достойного кандидата на выборах в единый день голосования. Об этом в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды – Тюмень» заявила ректор Тюменского областного государственного института развития регионального образования, доктор педагогических наук Ольга Ройтблайт.

По словам Ольги Владимировны, сегодня жители Калининского района выбирают депутата Тюменской областной думы по избирательному округу №19 на 66-ти избирательных участках. Среди кандидатов есть люди, которые действительно чего-то добились в жизни, а есть и те, кто занимается пустой болтовнёй.

- Надеюсь, тюменские избиратели сделают правильный выбор, и будет высокая явка, - заметила Ольга Ройтблат.

Напомним, сегодня с 8 утра по Тюменской области открылись 170 избирательных участков. Жители региона выбирают депутатов сельских, районных, городских и областной дум. По данным областного избиркома, в списках значатся 502 кандидата в депутаты представительных органов муниципальных образований и 4 - в Тюменскую областную думу. За безопасностью на выборах в Тюменской области следят полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU