2019-09-08T05:28:04+03:00
Общество

Погода в Тюмени 8 сентября: облачно и без дождей

Ветер северных направлений
Алена Кульмухаметова
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Погода в Тюмени 8 сентября: облачно и без дождей. Фото с сайта pixabay.comПогода в Тюмени 8 сентября: облачно и без дождей. Фото с сайта pixabay.com
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В воскресенье 8 сентября в Тюмени переменная облачность и без осадков. Ветер северный, северо-восточный 3-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +10, +16 градусов.

В Тобольске переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный 3-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +11, +17 градусов.

По югу Тюменской области переменная облачность. Местами небольшой дождь. Утром в отдельных районах туман. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду, днем в отдельных районах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +15,+20 градусов.

В народном календаре сегодня Натальин день. 8 сентября срывали ветку рябины и ставили дома. Она служила оберегом семейного благополучия. Приметы в этот день говорили: если на небе облака редкие, то будет холодно и ясно, если листья с березы и дуба не опали, то зима будет суровой, если утро холодное, то зима будет морозной и ранней, много рябины – скоро наступят холода, если много опят в лесу, то «бабьего лета» не жди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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