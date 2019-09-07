СЕГОДНЯ 16:07 2019-09-07T16:10:20+03:00

Авторы тюменского проекта «Шанс» составляют топ-5 профессий для подростков. Фото с сайта pixabay.com

Изменить размер текста: A A

Тюменские наставники развивают профориентационное направление для самореализации подростков. Авторы проекта «Шанс» выясняют, какой род деятельности, сфера интересны современной молодежи. В фокусе внимания - ученики 8-10 классов.

Как рассказала менеджер проекта Наталья Козлова, с 17 июля по 19 августа «Шанс» побывал в летних лагерях «Энергетик», «Ребячья республика», «Алые паруса» и «Олимпийская ребячка».

С окончанием каникул работа не останавливается: 4 сентября наставники посетили Винзилинскую школу имени Ковальчука, и до конца месяца намерены охватить школы Тюмени и Тюменского района.

Предварительные данные показывают, что 20 процентов подростков предпочитают развиваться в сфере IT, 32 процента умеют обрабатывать фотографии с помощью компьютерных программ, 27 процентов участвуют в театральных постановках и снимают кино, а 46 процентов ребят хотели бы развивать в себе креативное, системное и критическое мышление.

Итоговый топ-5 профессий ляжет в основу новой волны проекта «Шанс.ПрофBox», в котором за участниками закрепляют кураторов и наставников.

ИСТОЧНИК KP.RU