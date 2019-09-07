2019-09-07T12:04:40+03:00
Происшествия

Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Тюмени

Одного человека из авто извлекали спасатели
Алена Кульмухаметова
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Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Тюмени. Фото из соцсети ВКонтактеЧетыре человека пострадали в массовом ДТП в Тюмени. Фото из соцсети ВКонтакте
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Дорожно-транспортное с четырьмя пострадавшими произошло накануне неподалеку от Червишевского тракта. Столкнулись сразу три автомобиля. Две машины разбиты вхлам. Пострадали четыре человека.

Фото из соцсети ВКонтакте

Фото из соцсети ВКонтакте

По данным ГИБДД по Тюменской области около десяти вчера на перекрестке улиц Мира и Трактовой столкнулись три автомобиля: «Kia», «Hyundai» и «Toyota». Один из водителей иномарки выехал на встречную полосу. На месте происшествия образовалась пробка.

Два автомобиля получили серьезные повреждения, одного из пострадавших пришлось буквально вырезать из покореженного авто. На место ДТП прибыли полиция, спасатели и медики.

Четверо пострадавших были доставлены в ОКБ № 2. Двое после оказания помощи направлены на амбулаторное наблюдение. Двух госпитализировали.

Фото из соцсети ВКонтакте

Фото из соцсети ВКонтакте

По словам исполняющей обязанности пресс-секретаря областного департамента здравоохранения Анастасии Дембицкой, одному человеку диагностировано сочетанная травму и он получает лечение в условиях отделения реанимации, второй со скелетной травмой также находится в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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